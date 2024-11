Ilgiorno.it - Fiaccolata per Ramy ma il papà avvisa gli amici: “Basta violenza, lui non vorrebbe”

Milano, 30 novembre 2024 – Non ci saranno alladi stasera, organizzata dagliper chiedere “verità e giustizia” e rilanciata sul web anche da centri sociali e realtà antagoniste. I familiari e la fidanzata diElgaml, il diciannovenne egiziano morto nello schianto del TMax in fuga dai carabinieri, diserteranno la manifestazione che partirà stasera alle 19 da piazzale Gabrio Rosa per concludersi in via Ripamonti angolo via Quaranta, all’incrocio in cui il ragazzo ha perso la vita alle 4 di domenica.Elgaml, il 19enne egiziano che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato con lo scooter mentre era inseguito dai carabinieri, in una foto tratta dal suo profilo Facebook. FACEBOOK/ELGAML +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ Il“Quando benediremo, andremo al cimitero.