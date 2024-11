Ilgiorno.it - Ex De Silva da riqualificare. Ecco il nuovo quartiere

Leggi su Ilgiorno.it

È un altro pezzo della rigenerazione urbana dell’area dove una volta sorgeva la fabbrica dei profumi Diana deil progetto residenziale WestMi presentato in questi giorni. Proprio accanto al teatro civico Roberto de, la Ferretti spa realizzerà unresidenziale composto da tre torri con un centinaio di appartamenti. "È una delle prime operazioni che realizziamo in provincia di Milano – commenta Carlo Ferretti –. L’idea progettuale risale a circa due anni fa, quando mi mostrarono l’area oggetto dell’intervento. Subito compresi le potenzialità della zona, dove era già presente il teatro civico, prossima al centro di Rho e in una posizione strategica, vicina alla Fiera di Milano e allo sviluppo del Mind, il Milano innovation district. All’interno della lottizzazione sono già state realizzate importanti opere come una centrale all’avanguardia, agganciata al teleriscaldamento e dotata di pozzi geotermici che permettono minor consumi e l’utilizzo di fonti rinnovabili".