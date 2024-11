Diffidati Milan-Empoli | i rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

Leggi su Sportface.it

Alle 18:00 di oggi, sabato 30 novembre, ilsfiderà l’a San Siro in occasione della quattordicesima giornata di Serie A. Paulo Fonseca vuole i tre punti, ma dovrà vedersela contro una delle sorprese di questo inizio di stagione: i toscani hanno 16 punti e tanta voglia di confermarsi nella prima metà della classifica. Anche per questo l’allenatore portoghese non fa calcoli: in campo vanno i migliori. Niente turn over dopo la sfida di Champions con lo Slovan Bratislava e nessun ragionamento in ottica Atalanta, prossima avversaria in campionato. Al momento ilha un solo diffidato, ma è un titolarissimo: Youssouf Fofana. Un solo calciatore aanche in casa, che nel prossimo turno farà visita all’Hellas Verona: è Cacace il giocatore nell’elenco.: Fofana: Cacace: iinSportFace.