Ilfattoquotidiano.it - Difende un amico, lo massacrano con calci e pugni: sei giovanissimi arrestati a Sorrento. La vittima 18enne è da un mese in ospedale

Ladel pestaggio, C. G., ha poco più di 18 anni. Ha rischiato di perdere un occhio (che si era disallineato), ha perso un dente, gli hanno fratturato la mandibola, lo zigomo, alcuni nervi, ed è ancora in, a distanza di une mezzo dall’aggressione. Ha subito danni permanenti, come ha spiegato agli investigatori il chirurgo che lo ha in cura, e che gli ha dovuto ricostruire la faccia spappolata daie daiinferti quando era già a terra e senza difese.La violenza è stata feroce e vigliacca: in sei contro uno, di spalle. Sei, poco più che maggiorenni, residenti tra, Sant’Agnello e Piano di, gli hanno teso un agguato davanti al bar Mediterraneo di. La sua colpa? Aver provato are un, anche lui picchiato ma senza gravi conseguenze, che poco prima era finito nel mirino del ‘capobranco’ perché stava frequentando la sua ex fidanzata.