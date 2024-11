Ilgiorno.it - Desio, terrore alla scuola materna: a processo la maestra violenta

, 30 novembre 2024 – “Atti di violenza fisica e psicologica” nei confronti dei bambini della sua classe, compiuti “con cadenza abituale”. Percosse, strattoni, comportamenti restrittivi, persino il divieto di recarsi in bagno durante il pranzo, con il risultato che qualcuno avrebbe finito per farsi la pipì addosso. Sono le accuse di cui deve rispondere A.G., unaora 62enne dellaSacro Cuore di, chiamata ora a rispondere di maltrattamenti davanti al Tribunale di Monza. Il, che si è aperto con la costituzione di parte civile della Fondazione Opera Pia Sacro Cuore di Gesù presieduta da monsignor Mauro Barlassina, a cui fa riferimento la, ma anche di alcuni A GIUDIZIO a favore dei propri figlioletti, entrerà nel vivo a giugno con le prime di tante testimonianze portate dpubblica accusa, ma anche dai rappresentanti di parte civile e della difesa dell’imputata, che nega di avere maltrattato i suoi alunni e ha scelto il dibattimento per dimostrare, a suo dire, la sua innocenza.