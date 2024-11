Bergamonews.it - Croce Rossa, vandalizzato un mezzo per il trasporto disabili: “A farne le spese i più fragili”

Alzano Lombardo. “Un grave atto vandalico”, come lo definiscono i soccorritori dellaItaliana, ha preso di mira uno dei mezzi per ilparcheggiato nella sede di Alzano Lombardo. Le immagini sono state pubblicate venerdì 29 novembre dal Comitato di Bergamo Hinterland dell’organizzazione di volontariato: si vedono un vetro rotto e gli interni dela soqquadro. “Riteniamo superfluo sottolineare che un atto di questo tipo, escludendo il fattore prettamente economico, danneggia enormemente la popolazione e i più vulnerabili”, si legge in un post sui social, nel quale si specifica che ilè al momento inutilizzabile. Non è chiaro se alla base del gesto possa esserci un tentativo di furto. A far propendere verso l’atto vandalico, è il fatto che siano stati danneggiati anche i ganci in cui vengono assicurate le carrozzine.