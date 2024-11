Como-Monza Nesta | Importante non perdere ma è arrivato il momento di vincere

Leggi su Sportface.it

“Ilè un ottima squadra con tanta tecnica e buoni attaccanti. Ènoni derby, ma ora èildi tornare alla vittoria nelle prossime partite. Sui ragazzi non ho nulla da dire, perché danno sempre il massimo in campo”. Questa l’analisi di Alessandro, allenatore del, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro ilnel match valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/2025.. “Il primo tempo per noi è stato piuttosto complesso e non siamo entrati in campo puliti dal punto di vista tecnico – ha proseguito– Eravamo molto imballati e abbiamo perso molti palloni, aumentando la fiducia del”. In merito poi al subentro in campo di Maldini,si è così espresso: “Daniel è entrato benissimo. Ho deciso di farlo partire dalla panchina, perché aveva bisogno di resettare dopo le ultime partite.