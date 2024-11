Ilfattoquotidiano.it - “A Ballando con Le Stelle le mie coreografie duravano 50 secondi, quelle degli altri un minuto e 30. Interessava creare attenzione sulle polemiche”: Sonia Bruganelli a Belve

Poteva la Belva Francesca Fagnani lasciarsi sfuggire la parte “reality” dicon Le? Parrebbe di no, perché tra gli ospiti della puntata di martedì 3 dicembre ci sarà anche, protagonista di diverse scaramucce con la giuria dello show di prima serata di RaiUno. Secondo la produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis, nella trasmissione condotta da Milly Carlucci hanno “costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io”. E ancora: “Le mie50une 30, mentre botta e risposta con la giuria durava un sacco”.Insomma, persarebbe stata tutta una “costruzione” autorale. Eppure Selvaggia Lucarelli ospite di Stasera c’è Cattelan, Supernova – il nuovo podcast di Alessandro Cattelan – ha precisato non solo di “non litigare mai sul serio” ma ha anche aggiunto: “Non c’è mai nulla di costruito, di prestabulito”.