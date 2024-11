Ilfattoquotidiano.it - “Vengo a casa tua e ti ammazzo”: Sophie Codegoni conferma il quadro di minacce, insulti gravi e atteggiamenti persecutori subiti da Basciano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La scrittura privata Alessandroche fa riferimento ad accordi in ambito civilistico e nella quale la modella si sarebbe impegnata a ritirare la prima delle due denunce fatte per stalking contro l’ex compagno c’è maha ora messo a verbale di non aver mai ritirato quella querela di quasi un anno fa: “Mai ritirata”, le sue parole. L’ex volto del Grande Fratello è stata sentita dai pm, cinque ore durante le quali hato di avere paura a causa delinquietante dianche di morte eche per quasi un anno e mezzo le avrebbe fatto subire Alessandro.L’inchiesta della Procura di Milano, con al centro l’ex coppia nata sugli schermi tv al Grande fratello vip nel 2022, andrà avanti in modo serrato anche nei prossimi giorni per verificare, acquisendo tutte le chat e altre testimonianze, quale fosse il rapporto tra i due.