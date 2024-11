Iodonna.it - Un'analisi delle strategie di marketing con cui le multinazionali spingono i consumatori verso un ciclo continuo di acquisto, accumulo e spreco i cui effetti sull'ambiente sono devastanti

Leggi su Iodonna.it

Un’inquietante verità si cela dietro la patina scintillante del consumismo: un pianeta che soffoca sotto il peso dei nostri desideri insaziabili. Il documentario Netflix Buy Now – L’inganno del Consumismo squarcia il velo dell’illusione, rivelando il lato oscuro del nostro stile di vita. Attrauna voce narrante asettica e glaciale, il docufilm ci conduce in un viaggio tra montagne di rifiuti, spiagge ricoperte da abiti dismessi e discariche abusive in angoli remoti del mondo.alimentare: 10 buone abitudini per combatterlo X Leggi anche › Second hand, la nuova frontiera per i regali di Natale Buy Now, su Netfilx il docufilm che svela il lato oscuro del consumismoMa non si tratta di un semplice atto d’accusa contro le