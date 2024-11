Sport.quotidiano.net - Trasferte e biglietti. La sfida con la Juve verso il tutto esaurito

Prosegue la prevendita in vista della trasferta di Torino in casa dellantus dell’ex Thiago: il match è in programma il 7 dicembre e restano circa 400a disposizione per il settore ospiti, al costo di 39 euro l’uno. Ieri il Torino ha comunicato l’apertura della prevendita in vista della gara con i rossoblù del 21 dicembre, trasferta che per il Bologna seguirà quella con i bianconeri, all’interno di un calendario che prevede Venezia e Monza (Coppa Italia) prima dellaallantus e a seguire, Benfica (trasferta) e Fiorentina (in casa), prima del ritorno a Torino su sponda granata. Per il match con il Toro lunedì aprirà la vendita relativa al settore ospiti, con capienza di 1.489 posti. In attesa di indicazioni da parte dell’Osservatorio, iper il Settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori di fidelity card, con divieto di acquisto in altri settori ai residenti nella provincia di Bologna.