Sport.quotidiano.net - Torino-Napoli, Conte: "Serve più cinismo. Kvara e Raspadori? Nessun caso"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 29 novembre 2024 - Forse, a livello di calendario, almeno per il girone di andata il peggio è alle spalle e ilse lo è lasciato difendendo con le unghie e con i denti, e senza pensare troppo allo spettacolo, il primo posto in classifica. In realtà, le insidie sono ancora dietro l'angolo e una di esse si chiama, squadra partita a razzo sotto la nuova gestione targata Paolo Vanoli prima di calare bruscamente fino a oggi, con la vittoria che manca da più di un mese e che nel match interno di domenica 1 dicembre potrebbe tornare proprio contro gli azzurri: naturalmente Antonionon è dello stesso avviso, come lasciato intendere davanti a microfoni e taccuini per l'ormai consueta conferenza stampa dell'antivigilia. L'allievo contro il maestro La buona notizia è che la sua squadra, partita in stagione con ben altri obiettivi, ha dimostrato di saper reggere la pressione a maggior ragione ora che alle sue spalle si è formato un folto gruppone di inseguitrici.