Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Roberto Clagluna, allenatore per passione. “La Lazio, l’esonero, il bus che non poteva andare in retro”: il racconto del figlio

Passare dallaalla Roma senza prendersi insulti, senza nessuna polemica, né da una parte, né dall’altra? C’è chi ci è riuscito, come, signore d’altri tempi, che oggi non c’è più, ma che ilCristiano racconta. Toscano, anzi, pisano, anche nello spirito,è quasi un unicum per tempi come gli anni ’60 in Italia: “Non veniva dal calcio – racconta Cristiano – o meglio, non aveva fatto la trafila classica: aveva giocato, sì, ma a livelli abbastanza modesti, però aveva tanta”. Ma lanegli anni ’60 non vale quanto una laurea, specie in un periodo in cui di laureati in Italia ce n’erano davvero pochi: “Si laureò in Scienze Politiche e vinse prima un concorso nelle Ferrovie dello Stato, poi nell’Inadel e da lì si trasferì a Roma e iniziò ad allenare i ragazzini dell’Urbe Tevere.