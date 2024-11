Universalmovies.it - The Brutalist | Il trailer del film con Adrien Brody

Leggi su Universalmovies.it

Universal Pictures ha condiviso in rete ildi The, l’osannatostorico con protagonista.Ispirato alla storia dell’architettura mondiale, ma senza essere collegato a fatti realmente accaduti, Thearriva il 23 gennaio 2025 al cinema dopo aver conquistato la stampa in occasione della sua presentazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (i vincitori a questo indirizzo). Quest’oggi Universal Pictures ha diffuso il primo intenso.Ilè stato diretto da Brady Corbet, ed offre spunti interessanti raccolti dal libro di Jean Louis Cohen, architetto e storico dell’architettura francese, dal titolo “Architecture in Uniform“. Nel cast spicca il nome di, con lui anche Felicity Jones, Joe Alwyn e Guy Pierce.