Stretta sulla violenza contro le donne, ecco le novità nel dl giustizia

AGI - Unadi genere con il potenziamento di strumenti - come il braccialetto elettronico - a disposizione dell'autorità giudiziaria a tutela delle vittime: lo prevede il decreto legge che introduce misure urgenti in materia diapprovato nel pomeriggio di venerdì 29 novembre dal Consiglio dei ministri su proposta della premer Meloni e del Guardasigilli Nordio. Il provvedimento non contiene né misurecybersicurezza - è stato deciso di procedere ad ulteriori approfondimenti tecnici secondo quanto appreso da fonti di governo - né il cosiddetto 'bavaglio' ai magistrati. Nel decreto non compare infatti l'articolo che secondo alcune bozze circolate nei giorni scorsi introduceva una nuova tipologia di illecito disciplinare per i magistrati quando c'è la consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge l'obbligo di astenersi o quando sussistono gravi ragioni di convenienza.