Rikishi | Vorrei vedere Naomi all’interno della storyline della Bloodline

Dalla formazionenel 2021, la fazione si è espansa, ha avuto membri onorari ed è ora entrata in una guerra civile. Tuttavia, nella storia del gruppo non c’è ancora stato un membro femminile e, secondo il WWE Hall Of Famer, c’è una scelta perfetta per questo ruolo che potrebbe aggiungere un’interessante svolta all’attualedi Smackdown.Parlando al suo podcast “Off The Top”,ha proposto adi unirsi alla, citando il suo matrimonio con Jimmy Uso e la sua forte etica del lavoro sul ring.Le parole di“Sarebbe bello iniziare aalcune delle donnefamiglia unirsi alla famiglia, unirsi alla. potrebbe sicuramente creare un buon angle, un colpo di scena.meriterebbe sicuramente un ruolo di primo piano.