Ilfattoquotidiano.it - Ramy Elgaml, l’autopsia: “Morto sul colpo”. Il padre: “Non è il momento di fare una fiaccolata”, la fidanzata: “Fiducia nella magistratura”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sul, il 19enne egiziano, in sella allo scooter guidato da un amico, ora in coma, che al termine di un inseguimento per non essersi fermato a un posto di blocco dei carabinieri, si è schiantato contro un muretto in via Quaranta, in zona Corvetto, a Milano. Sono i primi esiti dell’esame che dovrà sciogliere un nodo importante, ossia se il ragazzo ha perso la vita per l’impatto con il muretto o per il palo del semaforo divelto dalla gazzella che lo ha travolto. Per la vicenda un vicebrigadiere dell’arma è indagato, a titolo di garanzia, per concorso in omicidio stradale. La morte del 19enne hanno innescato disordini e violenze nel quartiere da cui la famiglia del giovane si è dissociata.E per il secondo giorno Yehia, ildi, che ieri aveva spiegato che la famiglia chiede verità non vendetta, oggi cerca ulteriormente di spingere verso un clima di conciliazione: “Non è ildiuna(indetta per sabato sera, ndr), quando bendiamoandremo al cimitero.