Proprietari immobiliari | bilancio 2024

Nel, l’attività di Confabitare si è focalizzata su numerosi temi tecnici di rilievo. Una delle priorità è stata la gestione delle conseguenze della devastante alluvione che ha colpito l’area metropolitana di Bologna il 19 ottobre 2023. L’associazione ha subito richiesto al Comune l’istituzione di un tavolo di crisi per coordinare gli aiuti e i rimborsi ai cittadini colpiti. Sul piano delle consulenze, gran parte dell’attività dell’associazione si è concentrata sulle perizie necessarie per ottenere i rimborsi legati ai danni dell’alluvione e sulla risposta alla forte domanda di informazioni seguita all’annuncio del decreto "salva casa". Tuttavia, moltihanno constatato che il decreto, sebbene convertito in legge, rimane in gran parte inapplicabile a causa di ritardi burocratici, come la mancata predisposizione di una modulistica unica a livello nazionale.