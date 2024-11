Ilfattoquotidiano.it - Problemi con il pos sui circuiti Bancomat e Nexi in tutta Italia: “La causa è un danno ai cavi durante lavori a una tubatura del gas”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un guasto sta mandando in tilt i pagamenti digitali inanche tramite Pos, con carte di credito e debito e prelievi di contante anche se non per tutti idi pagamento. Un problema che ormai va avanti da giovedì. Laè un disservizio legato alla rete di Worldline, la fintech francese attiva a livello globale nei servizi di pagamento e dei cui servizi si servono alcunidi pagamento utilizzati da diverse banche.“I servizi di Worldline hanno risentito didi connessione ai suoi data center in, adi un’interruzione di servizio da parte di terzi”, ha fatto sapere la società in una nota spiegando che l’impatto “è principalmente localizzato in, con alcuni effetti collaterali in altri mercati”. I disservizi sono iniziati intorno alle 11.