Mister Movie | The Boys 5 Jessie T Usher ci dà un aggiornamento di A-Train nella quinta stagione

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il destino di A-, uno dei personaggi più controversi di The, è finalmente stato chiarito.T., che interpreta il velocista superpotenteserie Amazon Prime, ha confermato il suo ritorno per lae ultimadello show. L’annuncio mette a tacere le voci che ipotizzavano una sua possibile uscita dopo il finale incerto della quarta.Un Annuncio a SorpresaLa conferma è arrivata tramite una Instagram Story, poi eliminata, in cuiha scritto semplicemente:“Ecco la5”.Questa dichiarazione ha rassicurato i fan, che si erano chiesti se A-sarebbe stato presente nell’ultimaquarta, il personaggio aveva lasciato New York in fuga con la sua famiglia, una mossa che aveva lasciato incerti il suo destino e il suo futuroserie.