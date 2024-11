La bufala su Papa Francesco e la scritta «Dal fiume al mare» in Vaticano contro Israele

Leggi su Open.online

Secondo quanto diffuso via X,avrebbe accolto delle ragazze palestinesi con indosso degli indumenti con laanti«Dalal». I post X che riportano tale narrazione sono stati diffusi tramite uno screenshot sugli altri social, come nel caso di Facebook. Si tratta di una falsa notizia, in quanto la traduzione dellaindicata dagli utenti è un’altra.Per chi ha frettaLa traduzione corretta del testo indicato dagli utenti è in realtà «Palestina», non «Dalal».L’autore del post su X ha successivamente rettificato e ammesso il suo errore.Laè accompagnata da una mappa che evidenzia siache i territori palestinesi.AnalisiEcco lo screenshot che viene diffuso via Facebook per sostenere la narrazione:Nello screenshot troviamo un post X di Riccardo Puglisi che a sua volta condivide quello di Vittorio Pavoncello:Questa foto è terribile.