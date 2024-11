La bellissima storia di Giuseppe Cannavale | gravemente malato l’azienda non lo licenzia ma lo paga per curarsi

Leggi su Dayitalianews.com

Ladiè piuttosto triste e drammatica, ma il finale è bellissimo, soprattutto grazie ad attori “non protagonisti” che hanno dimostrato un cuore d’oro. Il personaggio di questa vicenda è un ragazzo di 25 anni che ha trovati lavoro in L&S Italia Spa a Brugnera, in provincia di Pordenone, come apprendista interinale.Pochi mesi dopoha scoperto uno strano bozzo sulla clavicola e gli esami sono stati una sentenza terribile: linfoma di Hodgkin. Il ragazzo ha rivelato che si è visto crollare il mondo addosso: doveva combattere per la sua vita a soli 25 anni ed era convinto chegli avrebbe dato il ben servito, con le rate dell’auto appena acquistata ancora dare.La vicenda agrodolce diLa L&S Italia Spa è un’azienda dal respiro internazionale che ha sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e si occupa della produzione di illuminazione per gli arredi.