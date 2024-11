Quotidiano.net - Il regalo ideale per ogni esigenza

PERDIFFICOLTÀ MODBC è il primo casco Oakley creato per il backcountry, nonché uno dei più leggeri sul mercato (sotto i 450 grammi) grazie alla calotta in resistente policarbonato. La regolazione della calzata a 360° e il berretto modulare con visiera ventilata permettono di adattarsi alle diverse condizioni. Le aperture di ventilazione favoriscono il passaggio dell’aria e la massima nitidezza visiva. Inoltre, la tecnologia Help The Helpers di Twiceme consente di caricare le informazioni mediche personali. in alta quota Lo SWITCHBACK di Ortovox è uno zaino leggero e sofisticato per escursioni sugli sci. La sua principale caratteristica è la facilità di accesso all’attrezzatura ed è possibile utilizzare anche un moschettone per agganciare gli sci parallelamente allo zaino mentre lo si indossa.