Sport.quotidiano.net - Il Cagliari batte il Verona 1-0, decide Piccoli. Crisi per Zanetti

, 29 novembre 2024 - Colpo salvezza per ilper il. I sardi vincono l'anticipo della quattordicesima giornata con un gol dial 75' in una partita equilibrata, anche godevole, ma che ha visto gli scaligeri incassare la decima sconfitta in quattordici partite. Non è servito il ritiro impartito prima dello scontro diretto all'Unipol Domus e il futuro diappare sempre più a rischio. I suoi ci hanno provato, traversa di Lazovic e imprecisioni varie negli ultimi metri, ma la tenuta difensiva resta un problema per la peggior difesa del campionato e per la squadra, a ora, con più sconfitte. Ilallora vola a quota 14 e si toglie dalle secche che ora rischiano di risucchiare gli scaligeri, fermi a quota 12. La partita Nicola scegliee Lapadula davanti, con l’esplosività di Luvumbo a completare il reparto.