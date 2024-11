Sport.quotidiano.net - Il big match / 2. Vanzan: "La Rata ha più da perdere»

"Il Chiesanuova è una squadra compatta e nelle due gare di Coppa non siamo riusciti a farle gol, domenica dovremo avere pazienza ed essere cinici perché primo o poi l’occasione arriva come è successo contro l’Osimana". Nicola, esterno sinistro della capolista Maceratese, è proiettato alla prossima gara quando i biancorossi sfideranno la terza forza del campionato"., tra le due chi ha più da? "Noi. Siamo la Maceratese e abbiamo l’obbligo di provare a vincerle tutte, invece loro non hanno una simile pressione, ma è anche bello e stimolante avere queste responsabilità". Quale potrà essere la chiave da utilizzare per domenica? "Il Chiesanuova è una squadra che concede poco, dovremo allora avere calma, pazienza come domenica scorsa quando abbiamo creato, magari rischiando anche qualcosa, atteso il momento giusto e sfruttato al meglio".