I 9 migliori Primitivo di Manduria scelti dal Gambero Rosso

Durante le degustazioni di quest'anno per la guida Vini d'Italia 2025 delabbiamo avuto la conferma di quanto l’identità e la tipicità del territorio siano oggi fattori sempre più importanti per la Puglia del vino, a differenza della situazione qual era fino a pochi anni fa, quando la produzione regionale era legata al vitigno più che al territorio.I problemi non mancano, con il mercato dell’uva in seria difficoltà e prezzi che ormai sono al di sotto della sopravvivenza, e la salvezza a nostro parere va cercata in una produzione orientata alla qualità e nell’aumento del prodotto imbottigliato piuttosto che nella grande quantità e nella vendita di uva e di sfuso.La valorizzazione dei territori vocati, d’altronde sempre più evidente anche nel numero dei vini premiati dalla nostra Guida Vini d'Italia 2025 rispetto a qualche anno fa, sembra l’unica strada percorribile per mantenere alto il prestigio e il valore del vigneto pugliese.