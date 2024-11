Inter-news.it - Gudmundsson in dubbio, Fiorentina-Inter -2: cresce un’ipotesi!

Albertha saltato le ultime due partite della, tra Serie A e Conference League. E tra due giorni ci sarà. Le sue condizioni.ULTIME – In casasi riflette sulle condizioni fisiche di. Il centravanti islandese, corteggiato anche dall’in estate, rimane in fortissimo. L’ex Genoa ha saltato le ultime due uscite della Viola, prima a Como in campionato e poi contro il Pafos, ieri in Conference League. In entrambi i casi, la squadra di Raffaele Palladino non ha patito per niente la sua assenza, vincendo sia in Lombardia che contro i rivali ciprioti. Ma inci sarà? Il punto lo fanno i colleghi di Firenze Viola.it.una fortissima e negativa ipotesi per laverso il forfait in: le ultime!IPOTESI –, a due giorni dalla partita, dovrebbe saltare