Anteprima24.it - Giovine (Caserta Decide): “Condizioni inaccettabili al plesso di Puccianiello”

Tempo di lettura: < 1 minutoRaffaele, consigliere comunale del gruppoe rappresentante dell’opposizione, denuncia pubblicamente le gravistrutturali e igienico-sanitarie delscolastico di, sede dell’Istituto Manzoni.“Le segnalazioni ricevute evidenziano perdite d’acqua e problemi legati all’igiene che rendono la struttura non adeguata a ospitare studenti e personale scolastico. Queste situazioni sonoin un luogo che dovrebbe garantire sicurezza e salubrità ai nostri ragazzi”, dichiara.Il consigliere comunale ha deciso di agire concretamente, allertando l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), Sindaco e il Provveditorato agli Studi affinché intervengano con urgenza per verificare e risolvere queste criticità.“La salute e la sicurezza nelle scuole devono essere una priorità assoluta per l’amministrazione comunale e per tutti gli enti preposti.