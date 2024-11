361magazine.com - GialappaShow: il nuovo volto della puntata di lunedì 2 dicembre

Ci sarà Serena Rossi, il programma comicoGialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, arriva al suo penultimo appuntamento, alle 21:30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Prodotto da Banijay Italia, questa settimaavrà come co-conduttrice d’eccezione Serena Rossi, accanto al sempre esilarante Mago Forest.La serata promette di essere particolarmente scoppiettante:Sigla musicale speciale: tutto il cast si esibirà sulle note dei successi degli Abba.Fiorella Mannoia, accompagnata da Brenda Lodigiani nei panni di Annalaisa, sarà protagonista di un vivace duello musicale e ironico. In scena anche i Neri per Caso, che si esibiranno con la Mannoia, Plastica (alias Matilde Ferrari) e Serena Rossi su brani come “Soldi” di Mahmood, “Human Nature” di Michael Jackson e “Who Are You” degli Who.