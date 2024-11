Gaeta.it - Crollo di una palazzina a Sessa Aurunca: quattro estratti vivi, si cercano dispersi

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico ha scosso la comunità di, in provincia di Caserta, dove unadi due piani è crollata. Le autorità locali e i Vigili del Fuoco sono stati immediatamente mobilitati per far fronte alla situazione, avviando operazioni di soccorso nell’area. Stando alle informazioni iniziali,persone sono state salvate dalle macerie, ma le ricerche di eventualicontinuano, sollevando preoccupazioni tra i residenti e le famiglie coinvolte.La dinamica delIldellaè avvenuto in un momento che pare essere stato improvviso e senza segnali di preavviso. Al momento dell’incidente, che ha avuto luogo nel tardo pomeriggio, alcuni residenti si trovavano all’interno degli appartamenti. Il rumore delha attirato rapidamente l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente lanciato l’allerta ai servizi di emergenza.