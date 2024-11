Lapresse.it - ‘Criature’, il film con Marco D’Amore educatore nelle periferie di Napoli

ovvero l’altra faccia di ‘Gomorra’. Se la serie tv basata sul libro di Roberto Saviano, raccontava l’inferno dellediquali la prospettiva criminale sembrava l’unica strada possibile per i tanti giovani che le abitano, l’opera prima di Cecile Allegra narra soprattutto di riscatto, di incontri che riescono a salvare la vita attraverso la scuola.Protagonista Mimmo Sannino, un tempo insegnante ora impegnato comedi strada a, che si dedica al recupero di ragazzi in dispersione scolastica per riportarli sui banchi di scuola, e permettergli di ottenere il diploma di terza media. Il suo mezzo di predilezione è l’arte circense, che si gioca sull’apparenza, sul sogno e la solidarietà, in un contesto dominato dal degrado e dalla camorra.Il volto di Mimmo è quello di, conosciuto dal pubblico televisivo e cinematografico per il ruolo di Ciro Di Marzio, l’Immortale di ‘Gomorra’ che i giovani – invece di salvarli – li conduceva sulla strada del malaffare.