Sport.quotidiano.net - Brescia, arriva il Bari: Maran con il dubbio del modulo

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 29 novembre 2024 – Quella che andrà in onda sabato 30 novembre (alle ore 15) al “Rigamonti” fraè stata definita, non a caso, sfida playoff. Vista l’importanza della posta in palio, le Rondinelle sono decise a dare fondo alle proprie risorse per tornare a conquistare quella vittoria casalinga che manca dal derby con la Cremonese dello scorso 30 settembre. Dopo due mesi esatti, dunque, la squadra divuole tornare a riassaporare la gioia del successo interno, ma per riuscire a realizzare questo intento, oltre a doversi guardare dalla forza degli emergenti galletti (intenzionati, dal canto loro, a prolungare la serie positiva che li sta riportando in alto), dovrà fare i conti ancora una volta con un’infermeria che rimane sempre piuttosto affollata e con le condizioni precarie di diversi giocatori.