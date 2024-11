Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C derby pisano tra CUS Pisa e Juve Pontedera

, 29 novembre 2024 – Rilanciato dalla importante vittoria in trasferta sul campo della quotata Sancat Firenze, il Cosmocare CUScerca conferma in casa, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, neldell’ottava giornata diC con la. I ragazzi del rientrante Scocchera, tornato in panchina dopo un’assenza di tre giornate, affrontano una squadra giovane ed in salute, con l’intenzione di sfruttare al massimo il morale ritrovato e provare a guadagnare un nuovo ruolo nella propria partecipazione al torneo.– La squadra di coach Becagli, reduce da una salvezza veramente sofferta, ha mantenuto la propria fisionomia tra le guardie e gli esterni, confermando l’ex cussino Francesco Regoli, il capitano Doveri, Giulio e Andrea Maltomini e Lucchesi, rivoluzionado l’area piccola con gli innesti dei lunghi Malfatti e Mancini, con un passato in C gold e B.