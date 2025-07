Le pensioni di invalidità saliranno a 603 euro per tutti | cosa cambia con la sentenza della Consulta

In arrivo assegni di invalidità di 603 euro al mese per tutti. Trent’anni dopo la riforma Dini del 1995, la Corte Costituzionale ha stabilito che è illegittimo il divieto di integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità . La sentenza del 9 luglio, di cui dà conto Il Messaggero, consentirà anche a chi ha iniziato a lavorare dopo l’anno di introduzione del sistema contributivo di calcolo delle pensioni di avere l’ integrazione al minimo dell’assegno se la sua capacità lavorativa si riducesse a meno di un terzo a causa di malattia o disabilità . Un’integrazione coprirà la cifra mancante se il lavoratore non riesce, sulla base dei contributi versati, a raggiungere i 603 euro al mese di assegno minimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le pensioni di invalidità saliranno a 603 euro per tutti: cosa cambia con la sentenza della Consulta

In questa notizia si parla di: invalidità - pensioni - euro - tutti

Le pensioni dei pistoiesi. Sempre più poveri. Poco più di mille euro, tante per invalidità - Pistoia, 9 maggio 2025 – Millesettantanove euro e 69 centesimi. Che in numeri, magari rende meglio l’idea, è 1.

Consulta, integrazione al minimo per pensioni invalidità - Chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 ed è quindi interamente nel sistema contributivo di calcolo delle pensioni, in caso di invalidità potrà avere l'integrazione al minimo dell'assegno.

Pensioni di invalidità , cosa cambia con la sentenza della Consulta: assegno non può scendere sotto i 603 euro - Chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 ed è quindi interamente nel sistema contributivo di calcolo delle pensioni, in caso di invalidità ha diritto almeno a 603 euro.

Sentenza Pensioni invalidità ? incremento a 603€ con integrazione al minimo per tutti i percettori di assegno ordinario aoi Vai su Facebook

Pensione di invalidità , svolta della Consulta: sì al minimo di 603 euro per tutti. Come funziona; Pensioni di invalidità : 603 euro al mese per tutti. Ecco cosa cambia; Pensioni di invalidità : integrazione al minimo estesa a tutti.