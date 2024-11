Tpi.it - Bancomat non funziona oggi venerdì 29 novembre 2025: cosa sta succedendo

Leggi su Tpi.it

e Pos non292024Anche nella giornata di292024, ilnon: un disagio, quello del malmento dei pagamenti con il Pos, che si trascina dalla giornata di giovedì 28.Già da ieri, infatti, numerose persone hanno lamentato disservizi nei pagamenti elettronici: la causa, come si legge in una nota ufficiale di, è “da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”.Interpellate dal Quotidiano Nazionale, alcune fonti purtroppo di Worldline hanno riferito: “Non abbiamo alcuna dichiarazione da rilasciare, stiamo lavorando al problema”.Come si legge sul sito “il problema che sta interessando l’elaborazione delle transazioni è ancora in corso.