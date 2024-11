Lanotiziagiornale.it - Avviso di sfratto al governo. Un successo lo sciopero generale di Cgil-Uil

Adesione “altissima” già nei primi turni di lavoro: oltre il 70% delle lavoratrici e dei lavoratori ha incrociato le braccia in tutta Italia in occasione delloproclamato dae Uil contro la legge di bilancio del, con punte anche del 100% in alcune aziende. Lo riferiscono gli stessi sindacati, sottolineando la “grandissima” partecipazione alle 43 manifestazioni che si sono svolte nel Paese.Più di 50 mila al corteo di Bologna, con il segretariodellaMaurizio Landini. E oltre 30 mila a Napoli, con il segretariodella Uil Pierpaolo Bombardieri.Mezzo milione di persone in oltre 40 piazze d’Italia“Se mettiamo assieme i numeri di tutti quelli che oggi hanno deciso di scendere in piazza possiamo tranquillamente dire che più di 500mila persone in tutta Italia hanno scelto di essere in piazza per difendere la libertà e i diritti di tutti”, ha detto Landini.