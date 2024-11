Oasport.it - ATP Finals a Milano? La nuova Arena Santa Giulia si candida dopo le Olimpiadi Invernali 2026

Unacasa per le ATP? Ci si penserà sopra. La notizia ufficiale è che il celebre torneo di fine anno del tennis, con i primi otto giocatori della stagione al via, si terrà in Italia fino al 2030. Questa è la certezza, come comunicato dal presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, nel corso della premiazione di Jannik Sinner, vittorioso del titolo nel Masters a Torino.Ebbene, il capoluogo piemontese ha ospitato l’evento dal 2021 al 2024 e ha un contratto già pronto per il prossimo e il rinnovo per ile il 2027. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare nel triennio 2028-2030 e l’alternativa è. L’ipotesi si fa sempre più largo, pensando che la casa dellepossa trasferirsi in territorio meneghino, tenuto conto degli interventi strutturali che ci saranno in corrispondenza dellediCortina