Ilrestodelcarlino.it - Arriva Vanni, la voce dei cartoni

Un evento imperdibile per gli appassionati: questa sera, alle ore 20.30, il centro commerciale ’I Petali’ accoglierà Giorgio, cantante di tante sigle di storicianimati. Iconica quella di ‘Dragon Ball’, ma anche quelle di ’Pokemon’, "Detective Conan" e "One Piece", giusto per citarne alcuni. Insomma: con Cristina D’Avena ha segnato un’epoca per i più piccoli, che poi hanno conservato i ricordi da grandi. Giorgio(insieme al produttore musicale Max Longhi) sarà ai Petali per uno spettacolo dal vivo, e poi per un firmacopie del suo nuovo album "Uno di noi!". Attenzione: per partecipare è necessario possedere l’album ed essere iscritti a "I Petali Web Club" (lo si può fare tramite il sito del centro commerciale). Giuseppe Marotta