Al via stasera con Pineto-Pianese

Il menù della diciassettesima giornata di campionato è distribuito nell’arco di ben quattro giorni, da oggi a lunedì. Si partealle 20.30 con un match tra due formazioni partite per salvarsi ma che stanno disputando un ottimo torneo. Da una parte il, dall’altra la, coi toscani che in caso di vittoria balzerebbero clamorosamente al quinto posto della classifica. Un successo degli abruzzesi invece significherebbe salire momentaneamente in zona playoff. L’incontro principale di domani è Gubbio-Pescara, mentre il match clou della giornata si giocherà lunedì sera in Toscana. Non a Pontedera, dove la Spal va a caccia della quarta vittoria di fila, ma ad Arezzo con la Virtus Entella seconda della classe (a braccetto con la Ternana, impegnata domenica in casa col Milan Futuro) che vuole proseguire la corsa verso il primo posto attualmente occupato dal Pescara.