Wwf Abruzzo critica il piano di gestione del cinghiale: rischio per la Riserva Punta Aderci

Facebook WhatsAppTwitter Il Wwfesprime forti preoccupazioni per ildidelnelle Riserve naturali, in particolare riguardo alla possibilità di effettuare controlli faunistici tramite l’uso di armi da fuoco. Secondo l’organizzazione, questa pratica non solo rappresenterebbe unper i visitatori dellaNaturale Regionale “”, ma sarebbe anche una misura inadeguata per affrontare i problemi legati alla presenza di cinghiali nell’area.Preoccupazioni per la sicurezza dei visitatori nellaIl Wwf sottolinea che il tiro delle carabine più comunemente utilizzate per la caccia alpuò raggiungere distanze considerevoli, con un tiro utile stimato fino a 900 metri e una gittata che può toccare i 4 chilometri. Questo significa che da ogni punto all’interno dellaesiste la possibilità che un proiettile possa colpire un visitatore disarmato.