Un giallo riporta Un posto al sole nella realtà sociale

Il parroco ha subito un intervento urgente dopo l’attentato e ora è in pericolo di vita, ma scagiona il figlio di Rosa dall’accusa di aggressione, anche se forse non ha detto la verità. Pur con tutti i problemi familiari che ha, un ragazzo delinquente non si salva così, coprendolo. Dall’altra parte continua il ricatto di Costabile a Castrese, per convincerlo a vendere l’azienda di famiglia, minacciandolo di rivelare la sua omosessualità al padre, che non venderà mai l’azienda. Nel frattempo Michele, da buon giornalista, continua a indagare su questi nuovi imprenditori, pur sapendo che sono i principali sponsor della radio. Ma Saviani non è uno che si vende, e vuole che questo sia chiaro anche a Ferri. Un nuovoquindi irrompe in quella che ormai non è più una soap leggera, ma sempre più ancorata alla, alla cronaca e all’attualità