Thesocialpost.it - Ucciso a coltellate in pieno centro

Leggi su Thesocialpost.it

Un evento di violenza inaudita ha sconvolto la tranquillità della cittadina di Caprarola, in provincia di Viterbo. Nella serata di ieri (27 novembre) intorno alle 22, un uomo è stato brutalmente accoltellato ea pochi passi dalle case e dalle attività di via Mazzini, lasciando l’intera comunità caprolatta sotto shock. La vittima, Renzo Cristofori, 68 anni, è stata raggiunta da cinquein un’aggressione brutale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno prontamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, le cui ferite si sono rivelate fatali. Fermato un sospettatoSulla scena criminis sono prontamente intervenuti i carabinieri facenti capo alla compagnia di Ronciglione, che hanno immediatamente avviato le indagini.