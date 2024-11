Calciomercato.it - Squalifiche, multe e penalizzazioni: ecco cosa rischiano Inter e Milan

Prosegue l’indagine Doppia Curva : gli atti trasmessi al Procuratore federale ChinéNuovi sviluppi sull’inchiesta in merito all’indagine sulle curve di. Si è mossa ufficialmente la Giustizia sportiva, che ha ricevuto gli atti trasmessi dalla Procura dio.La Curva Nord dell’(LaPresse) – Calciomercato.itIl Procuratore federale Chiné ha ricevuto gli atti dell’indagineese, documentazione che aveva chiesto a inizio ottobre dopo i primi arresti che hanno portato al fermo di 19 ultras per l’inchiesta ‘Doppia Curva’. Il nuovo filone quindi porterà ad altri sviluppi anche per la parte sportiva, con eventuali sanzioni per i tesserati implicati nella vicenda. Chinè dovrà chiarire nel dettaglio la reale natura delle relazioni tra tesserati e ultras, oltre verificare l’eventuale sussistenza di violazioni.