Sophie di Edimburgo punta ancora sul panna ed è la perfetta sostituta di Kate

disi è ritagliata un ruolo importante all’interno della monarchia inglese. Infatti, la Duchessa, moglie del Principe Edoardo, è sempre più impegnata, in prima fila, per rappresentare la Corona britannica, a impegni ed eventi ufficiali. Specialmente nell’ultimo anno, la nuora di Carlo III ha dimostrato,di più, le sue capacità, come rappresentante dell’istituzione, visto che ha, spesso, dovuto fare un passo avanti e sostituireMiddleton nei suoi impegni ufficiali, visto che la Principessa del Galles si è dovuta sottoporre a delle cure preventive per il tumore che le è stato diagnosticato.Ma anche Re Carlo III ha dovuto annullare molti dei suoi apmenti per lo stesso motivo, lasciando spazio ad altri membri della Famiglia Reale, tra cui la cognata, molto apprezzata anche dalla compianta madre Elisabetta II.