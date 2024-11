Lapresse.it - Samuel Peron e Veera Kinnunen a teatro con “Historia”

. Una storia di migrazione e amore” è il coinvolgente format teatrale che coniuga narrazione, musica dal vivo e danza. L’appuntamento con il pubblico di Roma è per domenica 1° dicembre alGhione alle ore 17.00. Lo spettacolo, ideato dal maestro Daniele Bocchini, prodotto da Silvia Ferrari TGC Eventi e distribuito da Equipe Eventi, racconta una storia di riscatto e di emancipazione ambientata nella Buenos Aires degli anni ’30 del secolo scorso, nei luoghi in cui ebbe origine il tango. In una milonga d’altri tempi,porta in scena le coreografie degli amatissimi maestri di ballo, la straordinaria voce di Stefania Caracciolo e la musica dal vivo di cinque musicisti professionisti: Daniele Bocchini(trombone), Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti), Enzo Proietti (pianoforte, fisarmonica), Graziano Brufani (contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni).