Gaeta.it - Ruba iPhone in discoteca e chiede 3700 euro: il dramma di una giovane romana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unadi 20 anni ha vissuto un incubo dopo aver perso il suoin. Un ladro le ha sottratto il telefono e, tramite messaggi minatori, le ha riservato una richiesta estorsiva. A fronte di una minaccia inquietante riguardo alla pubblicazione di video intimi, la ragazza non ha esitato a contattare le autorità. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza in luoghi pubblici e sui rischi associati all’uso di dispositivi tecnologici.Il furto in: il primo segnale di allertaLa, durante una notte trascorsa in una delle discoteche più frequentate di Roma, ha scoperto il furto solo una volta tornata a casa. Inizialmente, non sembrava esserci alcun indizio di dove potesse trovarsi il suo smartphone. Tuttavia, nei giorni successivi, un amico ha ricevuto messaggi strani provenienti dal suo numero.