Secoloditalia.it - Rivolta al Corvetto, l’anatema di Massimo Boldi: “I genitori una volta usavano la cinghia, oggi invece…”

“Al quartiere, nel corso di quest’anno, sono stati svolti più di 40 servizi ad alto impatto e 162 arresti”, ha commentatoil ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine del vertice alla prefettura di Milano dopo i tafferugli scoppiati nel quartiere periferico di Milano a seguito della morte di un rapinatore in fuga. Nell’area, da anni degradata, le tensioni sono scoppiate dopo la morte di Ramy Elgaml, il 19enne deceduto in un incidente stradale in scooter nella notte fra sabato e domenica, durante un inseguimento con i Carabinieri. Dopo tre notti di tensioni e vandalismi, le ultime ore sono trascorse tranquillamente.“Cito il-puntualizza il ministro- perché il quartiere è salito ai fasti della cronaca, ma si potrebbe moltiplicare anche per gli altri quadranti, in una città dove le forze di polizia fanno il loro dovere in sinergia con le altre istituzioni.