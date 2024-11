Reinserire i detenuti, le Pmi ci sono. Amministrazione penitenziaria e Asi Caserta, incontro a Pignataro

Leggi su Ildenaro.it

di Marzio Di MezzaQuando Foucault, negli anni ’70, mise in crisi il concetto, comunemente accettato, del carcere come una forma rilevante di punizione, appoggiò e sostenne in un certo senso un rovesciamento del modo di intendere e qualificare il lavoro carcerario. Di lì a poco si affermò la nuova disciplina che svesti? il lavoro del suo carattere sanzionatorio, facendolo divenire l’elemento cardine del trattamento rieducativo.Nonostante il tempo trascorso e i numerosi provvedimenti legislativi tesi a considerare il lavoro in carcere non piu? come fattore di sofferenza ulteriore ai fini dell’espiazione della pena, bensì strumento finalizzato al reinserimento sociale del condannato, i numeri, quelli deicoinvolti in progetti rieducativi, suggeriscono che bisogna continuare a spingere e ad impegnarsi, istituzioni e soggetti privati, su questo fronte.