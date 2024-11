Iltempo.it - Putin, la minaccia del super-missile Oreshnik: "Come un'arma nucleare"

Leggi su Iltempo.it

Ilipersonico russopuò avere un impatto sulla guerra in Ucraina pari a quello di un attacco atomico. Il presidente russo Vladimirtorna a battere sul tasto dell'escalation. "Nessuno ha le armi della Russia. Un attacco massiccio con i missiliavrà un impatto paragonabile a quello effettuato con un'", afferma il capo del Cremlino con messaggi indirizzati all'Ucraina e alla Nato. Il presidente russo, nel suo intervento al vertice della Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) in Kazakistan, accende ancora i riflettori sul, che la Russia ha lanciato per la prima volta contro un impianto industriale di Dnipro, in Ucraina: "Nel mondo non ci sono armi paragonabili ai missili ipersonici della Russia, stiamo incrementando la produzione del 25%.