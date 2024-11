Movieplayer.it - Paradis Paris, la recensione: un'ode leggera e ironica alla vita

Marjane Satrapi firma un film corale che affronta il tema della morte con un registro tragicomico che non sfocia mai nel ridicolo. Tra i protagonisti un'ottima Monica Bellucci. Fuori concorso al Torino Film Festival. Provate a immaginare di essere una grande cantante di opera lirica conosciuta in tutto il mondo che, improvvisamente, si ritrova dentro una cella frigorifera di un obitorio e dichiarata morta. Solo che la vostra è solo una morte apparente e vi risvegliate come se nulla fosse accaduto. Ma bisognerà avvisare la stampa, magari scrivere un comunicato, un'erraga corrige, annunciare la propria resurrezione. Tutto e più per poi realizzare che della vostra dipartita a migliornon interessa niente a nessuno. Siete solo un trafiletto su un giornale, per di più con l'età sbagliata (per eccesso).